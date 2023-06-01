Дети имеют право на получение бесплатных медицинских услуг. На каких условиях?

Родителям необходимо приписать своих детей к семейному врачу.

Дети с момента рождения и до получения аттестата об окончании общеобразовательной школы рассматриваются как застрахованные граждане, имеющие право на получение медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий. Об этом напомнили в Фонде обязательного медицинского страхования.

По их данным, все государственные организации здравоохранения республики, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, обязаны своевременно и без отлагательств предоставлять медицинскую помощь родителям с детьми до 18 лет (до окончания общеобразовательных учреждений).

«Родителям необходимо приписать своих детей к семейному врачу. При необходимости планового лечения в стационаре иметь направление от семейного врача. При его отсутствии вносится максимальный размер сооплаты, независимо от возраста ребенка», — сообщили в ФОМС.

Также при отсутствии приписки по месту жительства, направления от врача на лабораторно-диагностические исследования все медицинские услуги в Центре семейной медицины оплачиваются по прейскуранту.

В экстренных ситуациях, таких как несчастные случаи, травмы, отравления и другие, медицинская помощь оказывается бесплатно как службой экстренной скорой медицинской помощи, так и организациями здравоохранения, независимо от их частного или государственного статуса. Также доступна экстренная консультативная медицинская помощь.



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