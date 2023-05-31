Айгуль Жапарова поделилась советами по воспитанию детей

Айгуль Жапарова поздравила детей с наступающим праздником и отметила, что этот фестиваль несет в себе большой смысл.



Первая леди Кыргызстана приняла участие в интерактивном фестивале для родителей и детей «Алтын Казык», который приурочен к празднованию Международного дня защиты детей. Об этом сообщается на ее странице в Facebook.

Айгуль Жапарова поздравила детей с наступающим праздником и отметила, что этот фестиваль несет в себе большой смысл.

«Ведь, если ребенок вырастет в любящей и заботливой семье, он будет счастливым на протяжении всей жизни. Никто, кроме семьи, не сможет привить ребенку правильные жизненные ценности, на которые он сможет опираться в будущем. Дети полноценно развиваются, когда чувствуют себя в безопасности, ощущают любовь и заботу. Любящая семья — залог правильного и здорового развития ребенка», — отметила она. Айгуль Жапарова призвала родителей прививать детям правильные привычки, научить правильно питаться и не акцентировать внимание на гаджетах.

Первая леди также отметила важность общения между родителями и детьми, необходимость играть с ними в различные интересные и развивающие игры.



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