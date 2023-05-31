Садыр Жапаров 30 июня даст старт строительству города Асман

Президент Садыр Жапаров анонсировал о том, что заложит капсулу на месте строительства города Асман 30 июня.
Об этом он заявил на открытии нового парка в Чолпон-Ате.
По его словам, на подготовку документации и проекта ушло 1,5 года.
"В будущем городе будут жить от 500 тыс. до 700 тыс. человек. Общая площадь города – 4 тыс. га. Строительство будет профинансировано внешними инвесторами – иностранными компаниями", - заявил Садыр Жапаров.
Также он призвал собравшихся аксакалов, чтобы воспитывали молодежь, чтобы потом они не требовали с инвесторов денег или построить им что-либо. "Мы должны выйти из тьмы и, наоборот, должны оказывать поддержку инвесторам", - заявил глава государства.
Источник: Кабар
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