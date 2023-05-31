Зять заботился о здоровье тестя. А тот его чуть не убил

Зять чудом выжил и долгое время провел в больнице, восстанавливаясь после операции по удалению селезенки.

65-летний житель Балыкчы Владимир Н. живет с падчерицей, ее мужем и внуком. 19 января он напал с ножом на зятя, некстати повернувшегося к нему спиной, и нанес несколько серьезных ранений.

Зять чудом выжил и долгое время провел в больнице, восстанавливаясь после операции по удалению селезенки.

По материалам уголовного дела, Н. просил зятя налить ему водки. Зять вроде и не отказал, но заметил, что вредно выпивать на голодный желудок. Это и привело тестя в такое агрессивное состояние.

Из показаний обвиняемого:

- Зять готовил еду. Я захотел выпить и подошел к зятю. Роман (зять) мне отказал. Я разозлился, сказал ему, что сам он ничего не делает, не работает и не зарабатывает. Он мне грубо ответил. Я тоже стал грубить и настаивать, чтобы он дал мне водку. Он сказал: "Терпи. Сначала покушай, потом выпьешь". Но у меня не было терпения ждать, когда этот безработный нальет мне водки.

Я взял нож. Роман дал мне второй нож, которым чистил картошку. Я дождался, пока он встанет ко мне спиной, и ударил ножом сзади. Потом убежал…

Из показаний потерпевшего:

- Накануне тесть много выпил, и у него болела голова. Я чистил картошку, и тут тесть подошел ко мне и спросил, где водка. Я ответил, что нельзя так много пить и не есть. Предложил сначала покушать. Он начал вести себя агрессивно. Подошел со спины и взял с тумбочки нож. Я обернулся и дал ему второй нож, в другую руку. Он стоял передо мной с двумя ножами в руках…

Я посоветовал ему идти спать и отвернулся. Почувствовал удар, но не сразу понял, что меня ударили ножом…

Балыкчынский городской суд учел все смягчающие и отягчающие обстоятельства (из смягчающих – только солидный возраст и чистосердечное раскаяние Н.) и решил, что исправление подсудимого возможно без изоляции от общества, но в условиях контроля за его поведением.

Приговор – шесть лет лишения свободы, замененные пробационным надзором.





URL: https://www.vb.kg/429957