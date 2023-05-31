Кайрылманы смогут получать в безвозмездное пользование земли. Идея депутата

Депутат парламента Нурлан Азыгалиев предлагает поправки в Закон «О государственных гарантиях этническим кыргызам, переселяющимся в Кыргызскую Республику».

Проект вынесен на общественное обсуждение.

Предлагаются новые, более совершенные определения понятий «кайрылман», «статус кайрылмана» и «этнический кыргыз». По словам автора, эти определения отредактированы и сформулированы после анализа соответствующих нормативных правовых актов.

Теперь, кроме правового, кайрылману также придается социальный статус. Наделенный им получает специальное удостоверение. Оно так и будет называться — «удостоверение кайрылмана».

Придание социального статуса и наличие подтверждающего документа позволят этническому кыргызу получать гарантированные государством социальные льготы, в том числе медико-санитарную помощь в государственных медицинских учреждениях.

Другая предложенная норма гласит, что в случае отсутствия дипломатического представительства или консульского учреждения КР в иностранном государстве ходатайство о предоставлении статуса кайрылмана может подаваться в дипмиссию КР, расположенную в другой стране.

Предлагается также сократить сроки вручения уведомлений при прекращении статуса кайрылмана или отказе в его предоставлении.

Кайрылман будет также вправе получить в срочное пользование участок из категории земель сельскохозяйственного назначения на территории айыльного аймака, в котором зарегистрирован и проживает.

Земельные участки для строительства и обслуживания жилого дома и ведения подсобного хозяйства предоставляются в безвозмездное срочное пользование из категории земель населенных пунктов.



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