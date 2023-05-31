В школах Кыргызстана внедряют новый инструмент оценки качества преподавания

Новый инструмент оценки качества преподавания и обучения внедряют в школах Кыргызстана.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, в этих целях организован семинар для подготовки наблюдателей по пилотированию инструмента «Наблюдение педагогических практик».

«Участники семинара обсуждают и обобщают результаты «полевых» наблюдений на уроках в 240 школах страны. Наблюдение проводилось в каждом учебном заведении на уроках учителей начальной и старшей школы по STEM-направлению. По итогам будут предприняты шаги по улучшению инструмента и вопросников для педагогов, родителей, администрации, которые дают дополнительную информацию о воздействии внешних факторов», — отметили в ведомстве.

«Наблюдение педагогических практик» — это инструмент комплексной оценки процесса обучения на уроке, который строится на основе обзора среды обучения и деятельности как учителя, так и учащихся в ходе урока. При разработке инструмента учтены требования к деятельности педагога, закрепленные в Госстандарте. Он пилотируется Министерством образования и науки в рамках проекта «Образование для будущего», финансируемого Всемирным банком.



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