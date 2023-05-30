Искать диалог и быть мягче к женщинам. Какие советы дали в БГК Нурдану Орунтаеву

Во время обсуждения вопроса демонтажа кафе «Батуми» на сессии БГК некоторые депутаты дали несколько советов вице-мэру Нурдану Орунтаеву.

В частности, Улан Сариев попросил заместителя градоначальника быть мягче к женщинам.

«Каждая женщина — это, во-первых, мама и чья-то сестра, чья-то сестренка, чья-то дочь. Ваша работа тяжелая, но прошу вас быть помягче к женщинам. Как бы ни было, вы лицо мэрии, поэтому, когда обращаетесь к женскому полу, будьте помягче», — сказал он.

Рысбай Аматов призвал Нурдана Орунтаева не забывать о диалоге. По его словам, действия вице-мэра и подчиненных служб вызвали общественный резонанс. При этом мнение общественности разделилось: одни поддерживают чиновника, другие осуждают.

Депутат отметил, что, конечно, надо соблюдать законодательство, но всегда есть шанс вести переговоры.

«Поэтому хотел бы попросить вас, чтобы поменяли принцип работы со стороны мэрии, потому что это к хорошему не приведет. Предприниматели — это очень чувствительная часть населения, которая вкладывает капитал в экономику страны», — сказал он.

Такого же мнения придерживается и председатель БГК Куванычбек Конгантиев. Он заметил, что у победы много авторов, у проигрыша — ни одного.

«Поддерживаю коллегу, может быть, надо в эти трудные времена находить слова и объяснения, чтобы избегать конфликтных, резонансных ситуаций в Бишкеке. Конечно, это все по возможности, и вы все (обратился к вице-мэрам Нурдану Орунтаеву, Жыргалбеку Шамыралиеву и Таалайбеку Орозову) работаете с людьми. И я, как никто, знаю, и мы, как никто, знаем: в любом случае считаю необходимым проявлять терпение в своей работе. Иначе вся положительная работа, которая была проделана до этого, на сегодня перечеркивается одним росчерком», — сказал Куванычбек Конгантиев.

Спикер также призвал коллег, критикующих мэрию, более сдержанно относиться к сотрудникам муниципалитета, поскольку и они, и депутаты БГК — одно целое. «Мы делаем одну работу — трудимся на благо горожан. Не всегда эта работа нравится тем, для кого мы это делаем, но другого выхода у нас нет», — добавил он.

Бактыбек Абдиев советы не давал, зато похвалил вице-мэра. По его словам, звучит много критики, но на деле проводится много работы.

«Где работа, там и ошибки бывают», — подчеркнул депутат.

Арнас Тиллебаев же призвал коллег к чуткости. Он отметил: всем прекрасно известно, что накануне Нурдана Орунтаева вызывали в следственные службы.

«Мое мнение — человек морально устал, душевно тоже, может быть, устал. На допросе бог знает только, что ему наговорили и как измотали. Поэтому призываю всех обратиться к своему внутреннему гуманизму и проявить чуткость в обращении к вице-мэру», — заключил депутат.

Напомним, в микрорайоне «Джал» в столице городские службы снесли кафе «Батуми». Точка питания находилась на улице Тыналиева, ее общая площадь составляла 1,3 тысячи квадратных метров. В мэрии отметили, что решением комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки ОсОО «Эстаунд» отказали в продлении договора аренды. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента приехал на место и поручил спецслужбам разобраться в ситуации. Кадича Бечелова и ее адвокаты требуют привлечь к уголовной ответственности вице-мэра Нурдана Орунтаева. ГКНБ возбудил уголовное дело на заместителя градоначальника за уничтожение или повреждение чужого имущества и злоупотребление должностным положением.



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