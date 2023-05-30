Садыр Жапаров подписал закон о безвизовом режиме с Мальдивами

Садыр Жапаров ратифицировал соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Мальдив о взаимном освобождении от визовых требований.
Об этом сообщила пресс-служба президента.
Соглашение подписано 23 сентября 2022 года в Нью-Йорке. Закон принят Жогорку Кенешем 3 мая 2023-го.
«Граждане КР — владельцы дипломатических, служебных, общегражданских паспортов, а также свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику и граждане Мальдивской Республики — владельцы дипломатических, официальных, общегражданских паспортов, а также временных проездных документов будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории государств сторон при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не будет превышать 30 дней с момента их въезда», — говорится в документе.
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