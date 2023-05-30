В Бишкеке при школах в июне будут работать летние детские лагеря

В 39 школах Бишкека в июне будут работать летние детские лагеря.

Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Лагеря будут работать с 5 по 30 июня 2023 года, почти во всех них будет также организовано питание (в 34 из 39). Режим работы - с 08:00 до 14:00. Планируется охватить порядка 4 285 учащихся.

В настоящее время проводится работа по подготовке лагерей к открытию: уточняются списки учащихся, желающих отдохнуть, планы работы лагерей, работы кружков и спортивных секций центров детского творчества на период летних каникул.

Во время работы пришкольного лагеря у детей будет возможность заниматься кружковой работой, будут организованы культурные походы, спортивные игры, соревнования и многое другое. Для ребят центры детского творчества организуют работу 71 кружка.

За каждым пришкольным лагерем обязательно будет закреплен медицинский работник, инспектор по делам несовершеннолетних ГУВД столицы, обеспечена охрана детей и со стороны школьной службы безопасности.



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