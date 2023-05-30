Профильный комитет одобрил лишение прокуратуры функции следствия. Бывший прокурор против

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что норма, по которой органы прокуратуры проводят следствия, закреплена в статье 105 Конституции КР.

Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 30 мая рассмотрел законопроект, разработанный администрацией президента и предполагающий лишения органов прокуратуры функции проведения следствия.



Представляя проект, министр юстиции Аяз Баетов отметил, что для предотвращения коррупционных проявлений и конфликта интересов при проведении досудебного производства органами прокуратуры, обеспечения принципа сдержек и противовесов в системе правоохранительных органов предлагается функции органов прокуратуры по проведению следствия передать следователям органов внутренних дел и национальной безопасности, за исключением следствия по уголовным делам, совершенным военнослужащими, следствие по которым производится следователями Военной прокуратуры.

Он напомнил, что в настоящее время органы прокуратуры сами проводят досудебное производство и сами же осуществляют надзор за соблюдением законности при осуществлении следствия органами прокуратуры. Таким образом, по словам главы Минюста, открывается возможность для коррупционных проявлений и конфликта интересов, ослабляя усилия государства по борьбе с преступностью и коррупцией.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что норма, по которой органы прокуратуры проводят следствия, закреплена в статье 105 Конституции КР.

Баетов ответил, что деятельность прокуратуры включает разные понятия: возбуждение дела, следствие и надзор за следствием, утверждение обвинительного акта, передача дела в суд, поддержка обвинения в суде. "У прокуратуры большинство этих функций остается. В Конституции России и Казахстана тоже прописано об уголовном преследовании, но следствия там нет", - сказал он.

Тогда, по словам Кожокуловой, надо создавать самостоятельный следственный комитет. "А вы передаете эту функцию МВД и ГКНБ. Я понимаю, в органах внутренних дел целая армия, но это разве функции национальной безопасности? Вы сами работали в правоохранительных органах?" - спросила депутат.

Министр ответил, что не работал. "Значит, у вас нет практических навыков и особого понятия", - подчеркнула Кожокулова.

"Если есть вопрос практический, тут сидят замглавы ГКНБ и МВД. Логика законопроекта в том, что прокурор сам проводит надзор, находит проблему, сам возбуждает, сам расследует, сам ведет надзор, сам идет в суд и сам презентует. Эксперты рабочей группы посчитали, что всесильная концентрация возможностей в одних руках. Для сдерживания разных субъектов и баланса и защиты тех, против кого могут быть возбуждены дела, предлагается распределить функции, когда один орган расследует, а второй контролирует", - подчеркнул министр.

Депутат напомнила, что ранее органы прокуратуры уже лишали функции следствия, но потом решили вернуть как было.

"Я не понимаю, как систему можно раздробить. Из центрального, районных аппаратов убираете, но оставляете за Военной прокуратурой. Вы же сами себе противоречите!

Разве можно в угоду кому-то так перекраивать? Должностные лица, руководители сегодня есть, завтра - нет. Но систему не вправе ломать под личности. Раньше чтобы прокурором назначить, он должен был расследования проводить, чтобы осуществлять надзор за следствием, он должен был пройти эту ступень. И органы прокуратуры расследуют наиболее тяжкие уголовные дела, и они более объективны.

Этому институту уже 100 лет, а вы работаете против целой системы. Я это говорю не потому, что сама бывший сотрудник органов прокуратуры. Я не преследую никакой ведомственный интерес. Я исхожу из объективности, потому что уже был момент, когда в 2016 году забирали у прокуратуры функции. Ни глубокого анализа нет, ничего нет, поверхностно, все бегом, бегом. Так же нельзя!" - возмутилась Кожокулова и отметила, что менять Конституционный закон неправильно.

Баетов ответил, что законопроект разработала рабочая группа, в состав которой были сотрудники правоохранительных органов.

Дастан Джумабеков напомнил, что в Конституции написано: "Органы прокуратуры осуществляют уголовное преследование, участвуют в судебном разбирательстве, осуществляют надзор за исполнением судебных решений и иные полномочия, предусмотренные Конституционным законом". Он спросил, как Баетов понимает слова "уголовное преследование".

Министр ответил, что Жогорку Кенеш на основании закона должен прописать, что это такое. "Уголовное преследование не всегда проведение следствия", - добавил он.

Депутат напомнил, что деятельность государственных органов должна осуществляться в рамках закона, а Конституция должна исполняться.

Баетов сказал, что трактовать Основной закон должен Конституционный суд. "Уголовное преследование как функцию органы прокуратуры будут исполнять. Тут нет никаких проблем", - считает министр.

Нурбек Сыдыгалиев спросил, как к законопроекту относятся представители Генеральной прокуратуры. Заместитель генпрокуратуры Умуткан Конкубаева ответила, что надзорный орган давал свои предложения рабочей группы, но они не были учтены. "Мы - исполнительный орган. Как решит Жогорку Кенеш, так мы и будем работать. Но до нынешнего времени следствие органы прокуратуры проводили должным образом, никаких нареканий со стороны граждан, госорганов и СМИ не поступало", - сказала она.

В результате обсуждения члены комитета одобрили законопроект в первом чтении с учетом замечаний депутатов.



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