ГКНБ КР: Об отречении члена РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир»
ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР, осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников РЭО «Хизбут-Тахрир».
Так, в результате проведенного профилактического мероприятия, публично отречен от радикальных взглядов гражданин КР А.Н.М., 1985 г.р., житель города Бишкек. Последний с 2022 года был вовлечен в преступную деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и поддерживал контакты с активными функционерами экстремистского подполья.
Во время проведения профилактических мероприятий, А.Н.М. признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир» с заявлением о недопустимости функционирования данной организации.
В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир», а также проведению профилактических мероприятий среди членов данной религиозно-экстремистской организации.
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