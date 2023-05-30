ГКНБ КР: Об отречении члена РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир»

ГКНБ КР в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским и террористическим организациям в КР, осуществляется работа по переубеждению членов и сторонников РЭО «Хизбут-Тахрир».

Так, в результате проведенного профилактического мероприятия, публично отречен от радикальных взглядов гражданин КР А.Н.М., 1985 г.р., житель города Бишкек. Последний с 2022 года был вовлечен в преступную деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и поддерживал контакты с активными функционерами экстремистского подполья.

Во время проведения профилактических мероприятий, А.Н.М. признал ошибочность выбранного им религиозного направления и призвал граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир» с заявлением о недопустимости функционирования данной организации.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир», а также проведению профилактических мероприятий среди членов данной религиозно-экстремистской организации.