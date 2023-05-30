За незаконное обвинение депутат предлагает сажать в тюрьму на восемь лет

Депутат парламента Улан Бакасов предлагает поправки в Уголовный кодекс.

Пакет изменений вынесен на общественное обсуждение.

Он считает, что следует ужесточить наказание за незаконное обвинение в совершении преступления и заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо заключение, или показания эксперта.

Улан Бакасов напомнил, что, согласно статье 57 Конституции, каждый считается невиновным в совершении преступления или проступка, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

«Поэтому одной из важнейших задач уголовного процесса является охрана невиновного от необоснованного осуждения и обвинения. Общественная же опасность преступления выражается и в том, что привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного в совершении преступления направляет расследование по ложному пути, а действительно совершивший преступление избегает наказания», — поясняет он.

В случае ложных показаний вред причиняется непосредственно интересам личности, то есть тех граждан, которых необоснованно обвиняют в совершении преступления.

Улан Бакасов предлагает за заведомо незаконное обвинение в совершении преступления, предъявленное следователем или прокурором, наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. То же деяние, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, — от десяти до пятнадцати лет.

За заведомо ложные показания, как и за заведомо неправильный перевод в гражданском либо уголовном судопроизводстве или на следствии, наказывать исправительными работами на срок от одного до трех лет или штрафом от 100 до 200 тысяч сомов.

Предусматривается также лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до двух лет.



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