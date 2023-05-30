Депутат — новому омбудсмену: Почему сложилась конфликтная ситуация у вас в аппарате?

Она сама говорила, что возмущения связаны с изменениями структуры.

«Почему сложилась конфликтная ситуация у вас в аппарате?» - спросила депутат Жогорку Кенеша Аида Исатбек кызы («Ынтымак») у новоназначенного омбудсмена Джамили Джаманбаевой в ходе заседания Комитета ЖК по социальным вопросам.

По словам Джаманбаевой, она ознакомилась со всеми заявлениями, написанными сотрудниками аппарата омбудсмена.

«Есть какие-то недопонимания, нюансы по кадровым вопросам, были недовольства. Но считаю, что действия прежнего омбудсмена некорректно комментировать. Однако, есть моменты, где-то по группам люди делились, где-то финансовые вопросы были. Сейчас, я думаю, вопросы нивелированы, мы будем плодотворно работать», - сказала омбудсмен депутату.

В апреле в Бишкеке часть сотрудников института омбудсмена митинговали, требуя отставки Атыр Абдрахматовой. Она сама говорила, что возмущения связаны с изменениями структуры.

АКИpress