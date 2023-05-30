Депутат — новому омбудсмену: Почему сложилась конфликтная ситуация у вас в аппарате?

Она сама говорила, что возмущения связаны с изменениями структуры.
«Почему сложилась конфликтная ситуация у вас в аппарате?» - спросила депутат Жогорку Кенеша Аида Исатбек кызы («Ынтымак») у новоназначенного омбудсмена Джамили Джаманбаевой в ходе заседания Комитета ЖК по социальным вопросам.
По словам Джаманбаевой, она ознакомилась со всеми заявлениями, написанными сотрудниками аппарата омбудсмена.
«Есть какие-то недопонимания, нюансы по кадровым вопросам, были недовольства. Но считаю, что действия прежнего омбудсмена некорректно комментировать. Однако, есть моменты, где-то по группам люди делились, где-то финансовые вопросы были. Сейчас, я думаю, вопросы нивелированы, мы будем плодотворно работать», - сказала омбудсмен депутату.
В апреле в Бишкеке часть сотрудников института омбудсмена митинговали, требуя отставки Атыр Абдрахматовой. Она сама говорила, что возмущения связаны с изменениями структуры.
АКИpress
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