Глава Мин-Булакского айыл окмоту вымогал деньги у предпринимателя. Его задержали

Задержан глава Мин-Булакского айыльного аймака Т.Т.
Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.
Уточняется, что спецслужбы выявили факт вымогательства 20 тысяч сомов у генерального директора ОсОО «Лабиринт» А.А.
«За эти деньги с последним должны были заключить договор на укладку брусчатки прилегающей территории детского садика села Куйбышев Нарынского района. Ранее А.А. перечислил главе органа местного самоуправления на МBANK 8 тысяч сомов. Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР. При получении остальной суммы в размере 12 тысяч сомов с поличным пойман Т.Т.», — добавили в ведомстве.
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