Ташиев заложил капсулу под строительство нового здания ГКНБ в Бишкеке

В церемонии закладки капсулы приняли участие руководство и личный состав ГКНБ, а также ветераны ведомства.
Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев 29 мая заложил капсулу под строительство нового административного здания ГКНБ в Бишкеке.
Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, здание строится в целях улучшения материально-технической базы и создания необходимых условий для выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов национальной безопасности.
В церемонии закладки капсулы приняли участие руководство и личный состав ГКНБ, а также ветераны ведомства.
Ташиев отметил, что с открытием подобных современных зданий «повысятся эффективность и оперативность работы сотрудников органов национальной безопасности, а также эффективность борьбы с внутренними и внешними угрозами.
Кроме этого, он напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач и продолжать активную борьбу с организованной преступностью и коррупцией в стране.
АКИpress
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