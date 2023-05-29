Ташиев заложил капсулу под строительство нового здания ГКНБ в Бишкеке

В церемонии закладки капсулы приняли участие руководство и личный состав ГКНБ, а также ветераны ведомства.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев 29 мая заложил капсулу под строительство нового административного здания ГКНБ в Бишкеке.

Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, здание строится в целях улучшения материально-технической базы и создания необходимых условий для выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов национальной безопасности.

В церемонии закладки капсулы приняли участие руководство и личный состав ГКНБ, а также ветераны ведомства.

Ташиев отметил, что с открытием подобных современных зданий «повысятся эффективность и оперативность работы сотрудников органов национальной безопасности, а также эффективность борьбы с внутренними и внешними угрозами.

Кроме этого, он напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач и продолжать активную борьбу с организованной преступностью и коррупцией в стране.



АКИpress

