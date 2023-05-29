Россиянин сбежал от мобилизации в Бишкек и женился. На родине его ждет супруга с 3 детьми

Первомайский районный суд Бишкек 12 мая вынес решение в отношении гражданина России Имрана [имя изменено, М.И.М.].

Как говорится в приговоре, он оказался на скамье подсудимых за то, что незаконно попал в Кыргызстан.

Имран — уроженец Волгоградской области. Он женат и воспитывает в браке троих детей. Сам мужчина нигде не работает и имеет судимость.

В сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию из-за войны в Украине. Имран решил бежать из страны, несмотря на то, что у него не было загранпаспорта. Кроме этого, у мужчины были ограничения на выезд из-за судимости.

В октябре 2022 года Имран доехал на такси из Алматы до приграничного села, а затем незаконно попал в Кыргызстан. Возле центра отдыха «Гавайи» россиянин поймал такси и приехал в Бишкек.

По словам свидетельницы, тогда же в октябре она познакомилась с Имраном и у них начались отношения. В конце января они вступили в гражданский брак, совершив обряд нике и стали жить вместе, а 2 февраля ее супруга задержали. Она отметила, что не знает, зачем Имран приехал в Бишкек, и добавила, что и тут россиянин ничем не занимался.

Согласно рапорту замначальника управления ГКНБ, мужчину выявили во время контртеррористического рейда. Спецслужбы получили данные, что при пересечении границы обвиняемый использовал поддельный паспорт гражданина Узбекистана, выданный на имя «Нурлан».

В суде Имран признал вину и раскаялся в содеянном. Он попросил вынести решение, несвязанное с лишением свободы.

В итоге его признали виновным по ст.378 ч.1 («Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики») УК КР и приговорили к одному году в исправительной колонии общего режима. После отбытия наказания ГКНБ должен выдворить россиянина из страны.

АКИpress