Кылычдароглу назвал выборы президента Турции "самыми несправедливыми за последние годы"

В своем выступлении Кылычдароглу не признал напрямую поражение на выборах.



Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, противостоявший действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на выборах главы государства, назвал прошедшее голосование "самым несправедливым избирательным процессом за последние годы". Об этом он заявил в своем первом выступлении по итогам второго тура выборов президента Турции.

В своем выступлении Кылычдароглу не признал напрямую поражение на выборах.

"На этих выборах ясно проявилась воля народа сменить авторитарное правительство, несмотря на все давление. Народно-республиканская партия и Национальный альянс сражаются на всех фронтах всеми своими элементами. Мы и дальше будем пионерами этой борьбы, пока в нашей стране не придет настоящая демократия", - цитирует заявление Кылычдароглу телеканал Halk TV.



Ранее с заявлением по итогам второго тура выборов выступил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который объявил о собственной победе.

По данным Anadolu, по итогам обработки более 99,69% бюллетеней Эрдоган набирает 52,13% голосов избирателей во втором туре выборов президента Турции. За его соперника Кылычдароглу проголосовали 47,87% избирателей.



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