Выборы по Ленинскому округу. Избирательный залог вернут пятерым кандидатам

Вчера состоялись выборы депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26.

По предварительным данным, большинство голосов (35,83 процента) набрала Дамира Ниязалиева.

Как свидетельствуют результаты, полученные при обработке бюллетеней АСУ, пятипроцентный барьер преодолели еще четверо претендентов на мандат, среди которых один из фигурантов так называемого кемпир-абадского дела.

Акыл Айтбаев получил 5,67 процента, за Илимбека Аттокура уулу проголосовали 5,15 процента, за Эртая Искакова — 7,56 процента, за Улана Сариева — 11,88 процента.

Эти кандидаты получат свой избирательный залог в сумме 100 тысяч сомов.

Отметим, кандидат против всех набрал 2,16 процента. Несмотря на рекордно низкую явку — 13,9 процента, выборы признаны состоявшимися, поскольку, согласно закону, оснований для того, чтобы считать парламентскую гонку несостоявшейся, нет.

Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны уже помирились.





Ссылка: https://24.kg/vlast/266647/