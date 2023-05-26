Кадыр Кошалиев сложил полномочия главы совета аксакалов Народного курултая

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Бывший журналист Национальной телерадиовещательной корпорации Кадыр Кошалиев, ранее взявший интервью у Курманбека Бакиева, временно сложил полномочия главы совета аксакалов Народного курултая. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«В соответствии с регламентом Народного курултая для разбирательства ситуации, возникшей вокруг меня, создана комиссия из числа делегатов курултая и специалистов. До завершения разбирательств полномочия председателя совета аксакалов я временно передал своему заместителю Бейшенбеку Абдразакову», — уточнил он.
Напомним, председатель Народного курултая и журналист НТРК Кадыр Кошалиев взял интервью у Курманбека Бакиева, оно опубликовано на YouTube-канале 16 мая. Национальная телерадиовещательная корпорация начала внутреннюю проверку по интервью ее сотрудника Кадыра Кошалиева с беглым президентом.
В Таласе потребовали отставки главы Народного курултая. В Бишкеке участники Апрельской революции вышли на митинг и потребовали ареста Бакиева.
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