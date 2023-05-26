Венгрия может отказаться от выделения рабочих квот для кыргызстанцев

Венгрия может отказаться от выделения рабочих квот для кыргызстанцев.

Об этом на заседании совета по вопросам миграции при торага Жогорку Кенеша сообщил депутат Бишкекского горкенеша Жаныбек Асанбеков.

Он предложил Министерству труда контролировать деятельность компаний, получивших лицензию по трудоустройству граждан за границей.

«Многие наши граждане, приехав в Венгрию, не идут на работу, а уезжают в другие регионы. Предлагаю проверить работу компаний по трудоустройству. Надо узнать, насколько они ответственно выполняют договоренности. Венгрия, например, уже отказалась от трудоустройства граждан Казахстана», — сказал Жаныбек Асанбеков.

Заместитель министра труда Нурдоолот Базарбаев сообщил, что ведомство намерено пересмотреть лицензии всех частных компаний по трудоустройству. «Да, есть такие факты, наши граждане, приехав по трудовому договору в Венгрию и Польшу, переезжают в другие страны Европы», — добавил он.



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