Снос кафе «Батуми». ГКНБ возбудил дело на сотрудников мэрии

ГКНБ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников мэрии Бишкека по факту сноса кафе «Батуми».
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что дело возбудили по факту злоупотребления должностным положением и умышленного уничтожения имущества, допущенного в ходе демонтажа кафе «Батуми».
«Известно, что нарушения выявлены с обеих сторон. В частности, хозяева кафе незаконно использовали парковку. По эпизоду с мэрией ГКНБ считает, что должностные лица произвели демонтаж с применением тяжелой техники, по факту уничтожая чужое имущество. Владельцам заведения сотрудники муниципалитета не дали возможности устранить выявленные нарушения», — сообщили редакции.
Напомним, в микрорайоне «Джал» в столице городские службы снесли кафе «Батуми». Точка питания находилась на улице Тыналиева, ее общая площадь составляла 1,3 тысячи квадратных метров. В мэрии отметили, что решением комиссии по предоставлению прав аренды на земельные участки ОсОО «Эстаунд» отказали в продлении договора аренды. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев по поручению президента приехал на место и поручил спецслужбам разобраться в ситуации. Кадича Бечелова и ее адвокаты требуют привлечь к уголовной ответственности вице-мэра Нурдана Орунтаева.
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