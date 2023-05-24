Кабмин хочет выплачивать деньги охранявшим таджикско-афганскую границу с 1993 по 1999 год

Кабмин предлагает назначить ежемесячную денежную компенсацию в размере 10 расчетных показателей (1 000 сомов) военнослужащим.



Кабмин опубликовал для общественного обсуждения проект постановления, по которому, в случае утверждения, с 1 января 2024 года будут ежемесячно выплачиваться денежные компенсации военнослужащим Кыргызской Республики, выполнявшим задачи согласно международным договорам и соглашениям по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год.



Кабмин предлагает назначить ежемесячную денежную компенсацию в размере 10 расчетных показателей (1 000 сомов) военнослужащим.

По информации Министерства обороны КР, на воинском учете состоит 2 351 человек, которые принимали участие в охране таджикско-афганской границы. Всего на эти цели планируется выделять 284 940 сомов с учетном налогов.

Минобороны должно передать сведения об участии военнослужащих, выполнявших задачи на таджикско-афганском участке с 1993 по 1999 год.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР с 1 января 2024 года начнет производить выплату ежемесячных денежных компенсаций в случае утверждения постановления.



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