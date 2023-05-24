Адахан Мадумаров посоветовал МВД способ борьбы с рекламой наркотиков на улицах Бишкека

Бишкекские улицы превратились в сплошную рекламу наркотиков, сказал 24 мая на заседании Жогорку Кенеша депутат Адахан Мадумаров.



По его словам, куда ни глянь: пересечения улиц, дома, ворота, дворы, электрощиты - везде реклама наркотиков.

"Куда смотрит МВД, городское управление? Куда бы ни пошел, везде "гашиш-машиш", "мефедрон" с адресами", - отметил депутат.

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев ответил, что ведомство постоянно работает с мэрией по данному вопросу.

"Совместно мы выясняем, кто оставляет эти надписи, и стираем их. Придумают различные способы распространения наркотических средств. По ним мы тоже ведем работу", - добавил чиновник.

Мадумаров предложил привлекать к ответственности хозяев объектов, на которых размещается такая реклама. "И тогда рекламы не будет. Это очень простой, короткий путь борьбы, не требующий затрат", - сказал он.

Абдиев сказал, что МВД примет предложение Мадумарова к сведению.



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