ГКНБ: Пресечена контрабанда табачных изделий в особо крупном размере

Бишкек, "Саясат.kg". Данный товар в таможенном отношении был недостоверно задекларирован как «пряжа льняная».

ГКНБ КР в рамках мероприятий по противодействию незаконному перемещению товаров через таможенную границу ЕАЭС, выявлен канал контрабандного ввоза товаров в особо крупном размере через КПП «Достук автодорожный».

Так, ГКНБ КР во взаимодействии с ОБК и НТП ЮЗТ ГТС при МФ КР были остановлены две грузовые автомашины, следовавшее из Республики Узбекистан в Кыргызскую Республику через пункт пропуска «Достук» Юго-Западной таможни по направлению МТО «Кыргызмебель» Северо-Восточной таможни.

Данный товар в таможенном отношении был недостоверно задекларирован как «пряжа льняная». Однако, в ходе осмотра грузовых отсеков обнаружены «сигареты» иностранной марки «Platinum» в количестве 3059 коробок. В общей сложности обнаружено 1 529 500 пачек сигарет, и по самым грубым подсчетам стоимость задержанного товара превышает 80 млн. сомов.

В настоящее время в рамках доследственной проверки проводится работа по определению причиненного государству ущерба, установлению фактических владельцев груза и других причастных лиц.