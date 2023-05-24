У вас проблемы с холодной водой? В мэрии Бишкека объяснили причину

В период отключения горячей воды из-за профилактических работ на ТЭЦ Бишкека в некоторых частях города наблюдается снижение давления холодной воды.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это временное явление, связанное со значительным увеличением расхода холодной воды.
"В Бишкеке подача горячей воды возобновится после ремонтных работ на ТЭЦ и на магистральных теплосетях. В настоящее время увеличение расхода холодной воды превышает пропускную способность водопроводной системы из-за повышенного спроса.
Если у вас возникнут проблемы с отсутствием холодной воды, рекомендуется обратиться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по короткому номеру 1533", - сообщили в мэрии Бишкека.
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