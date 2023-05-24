Дастан Бекешев рекомендовал компетентным людям не рваться в кабинет министров

Свою позицию по этому поводу парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

Депутат парламента Дастан Бекешев прокомментировал арест председателя Фонда поддержки развития туризма Елены Калашниковой и рекомендовал компетентным людям не рваться в кабинет министров. Свою позицию по этому поводу парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале.

"Советовал бы компетентным людям не рваться в кабинет министров или прочие назначаемые структуры. Даже если вы очень любите страну или предлагающие должность любят вас.

Когда вас посадят в СИЗО, а из-за наличия нескольких центробежных сил это вполне вероятно, никто не заступится за вас. Никто не выразит сожаления. Ни тот, кто вас назначил, ни тот, кто вас рекомендовал. И тем более не те, кто вначале хвалил вас, а вы взамен дали этому человеку повидать разные страны.

Вы никому не нужны. Вы нужны только своим родным и близким. Поэтому еще раз подумайте: нужно ли вам идти в назначаемую структуру? Если хотите, чтобы следователи отработали свой хлеб, а реклама "по борьбе с коррупцией" досталась высшим управленцам, то рискуйте и идите.

Жаль, что Елену Калашникову сделали крайней. Посадка ее в СИЗО ГКНБ крайне негативно отразится на приход компетентных кадров. Следователи делают все, чтобы на должности искать "инопланетян"…" - написал Бекешев.



Напомним, ГКНБ возбудил дело по факту коррупции в фонде при реализации проекта строительства RestPoint. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании и в доме самой Калашниковой.

Калашникова в интервью Kaktus.media рассказала, кто мог написать на нее заявление.

18 мая ГКНБ сообщил о ее задержании.



URL: https://kaktus.media/481109