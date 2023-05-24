ОРВИ и грипп. В Кыргызстане отмечен незначительный рост заболеваемости

В Кыргызстане отмечается незначительный рост заболеваемости ОРВИ.
Об этом сообщил пресс-центр Минздрава со ссылкой на департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.
Согласно еженедельному мониторингу заболеваемости гриппом и ОРВИ, на 20-й неделе (с 15 по 21 мая) по республике зарегистрировано 3 тысячи 958 случаев ОРВИ, что на 5,8 процента больше, чем за предыдущую неделю.
Из всех заболевших 75,1 процента составляют дети до 14 лет — 2 тысячи 974 случая.
«Случаи заболевания ОРВИ могут быть спровоцированы неустойчивой погодой, что приводит к снижению защитных сил организма и способствует росту заболеваемости. В то же время взрослые заболевшие острыми респираторными вирусными инфекциями чаще переносят на ногах и при несоблюдении санитарно-гигиенических мер заражают своих детей и членов своей семьи», — отметили в департаменте.
На сегодня по результатам лабораторных анализов, отобранных от больных, выявляются только респираторные вирусы, такие как респираторно-синтициальный вирус, парагрипп 1-го, 2-го и 3-го типов, метапневмовирусы, риновирусы, аденовирусы, сезонный коронавирус, что подтверждает течение острых респираторных вирусных инфекций.
Для профилактики респираторных инфекций, таких как ОРВИ, надо соблюдать простые правила:
- масочный режим и социальное дистанцирование;
- респираторная гигиена — прикрытие рта и носа при кашле и чихании салфетками с их последующим надлежащим удалением;
- санитарно-гигиенические меры (гигиена рук, регулярное проветривание помещений, влажная уборка и другое);
- в случае появления у ребенка симптомов ОРВИ не отправлять его в школу или детский сад до выздоровления и обратиться за помощью к врачу по месту жительства;
- режим учебы и отдыха, не переутомляться, больше бывать на свежем воздухе, спать достаточное время и полноценно питаться;
делать утреннюю гимнастику и заниматься физкультурой;
- в случае появления симптомов ОРВИ оставаться дома и вызвать врача на дом или скорую медицинскую помощь.
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