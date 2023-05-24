Поднять налог за гектар пашни. Еще одна инициатива Женишбека Токторбаева

Депутат Жогорку Кенеша Женишбек Токторбаев предложил поправки в Налоговый кодекс.

Документ вынесен на общественное обсуждение.

По словам автора, нужно учитывать изменение цен и условий ведения сельскохозяйственного производства. Поэтому нужно произвести перерасчет ставок земельного налога за пользование сельхозугодиями в сторону увеличения согласно нынешним реалиям.

Он отметил, что в 1993 году Национальной академией наук совместно с Министерством сельского хозяйства было утверждено методическое указание по бонитировке почв, которое направлено на объективную оценку качества почв и определения их производительной способности, а также должно было выявить резервы производства.

Баллы бонитировки являются основой для расчета ставок земельного налога. Показатель качества плодородия почвы рассчитывается по 100-балльной системе — чем выше балл бонитета, тем плодороднее земля.

На основании этих данных, ученые НАН КР в 1995 году разработали методику исчисления ставок земельного налога. Ее утвердило правительство. Одним из основных элементов определения ставок единого сельскохозяйственного налога являлась рыночная цена пшеницы и балл бонитет почв.

В 2008 году утверждены единые базовые ставки земельного налога сельхозугодий и с тех пор не менялись. К примеру, за один гектар орошаемой пашни в Сокулукском районе Чуйской области ставка составляет 407 сомов. Женишбек Токторбаев считает, что ее нужно поднять.

Расчет при этом будет производиться по каждому району отдельно и согласно формуле, представленной в статье 380 Налогового кодекса.

Ранее, напомним, Женишбек Токторбаев предлагал обложить налогом владельцев скота.



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