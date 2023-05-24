В Сузаке мужчина 10 лет насиловал дочь. Пострадавшая обратилась к общественности

В Сузаке мужчина 10 лет насиловал дочь.

Об этом пострадавшая рассказала радио «Азаттык».

По ее словам, отец впервые надругался над ней, когда ей было всего семь лет, мать в этот момент лежала в роддоме.

Больше десяти лет женщина даже не подозревала о происходящем в семье. Мужчину задержали лишь два месяца назад. На следствии пострадавшая рассказала о 43 эпизодах изнасилования. Дело рассматривает Сузакский районный суд. Защита девушки требует для ее отца пожизненного лишения свободы.

«Я прошу вынести справедливое решение. Не прошу, чтобы решили в мою пользу. Пусть хотя бы рассмотрят дело в рамках закона. Насколько я знаю, суду предлагают деньги. Но у меня нет их. Я не могу купить судью. Этот человек должен сесть на всю жизнь», — говорит в интерью пострадавшая.

Как сообщили 24.kg в Джалал-Абадском областном суде, первый процесс состоится 25 мая в 9.00.

В пресс-службе Джалал-Абадской областной милиции 24.kg сказали, что материалы дела передали в Сузакский районный суд в конце марта.

По данным следствия, в начале марта с заявлением в Сузакский РОВД обратилась 19-летняя девушка. Она указала, что в конце сентября 2022 года ее изнасиловал 43-летний отец.

Факт зарегистрирован по статье «Изнасилование» УК КР. Экспертиза подтвердила факт изнасилования. Мужчина задержан и водворен в ИВС, позже взят под стражу в СИЗО.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/266257/