"Только по заграницам ездит". Матраимов раскритиковал нового директора Госстроя

Депутат Искендер Матраимов заявил, что чиновник только по заграничным командировкам разъезжает.



Сегодня, 23 мая, на заседании комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты выразили недовольство работой директора Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мырзабека Жыпаркулова.

Депутат Искендер Матраимов заявил, что чиновник только по заграничным командировкам разъезжает.

"Мы все хорошо знаем Жыпаркулова, он еще руководителем "Мегакома" был. По последней информации, только по заграницам ездит. Нам бы хотелось лично обсудить с ним некоторые вопросы. Хотели бы узнать, что он сделал за время работы", - заявил Матраимов. И потребовал снять с повестки дня вопрос, связанный с деятельностью Госстроя, до личного присутствия Жыпаркулова на заседании комитета.



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