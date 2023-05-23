ГКНБ КР: При получении 100 тыс. сомов задержан сотрудник территориального подразделения Счетной палаты КР

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанная водворена в СИЗО-1 г.Бишкек.

ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по искоренению коррупционных проявлений в органах государственной власти установлен факт вымогательства денежных средств в сумме 160 тыс. сомов со стороны сотрудника территориального подразделения Счетной палаты КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям В.Ш. у бывшего главы Таш-Мойнокского а/а Жумгалского района Нарынской области А.М. за положительное решение вопроса по проверке финансово-хозяйственной деятельности данного МСУ.

19 мая 2023 года ГКНБ КР в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР, с поличным при получении 100 тыс. сомов задержана указанная В.Ш.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих отношение к данному преступлению.

Задержанная водворена в СИЗО-1 г.Бишкек.