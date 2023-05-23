В Кыргызстане снимут комедийный сериал о любви за 18 миллионов сомов

В Кыргызстане снимут комедийный сериал о любви. Об этом сообщается на портале государственных закупок.
По его данным, творческое производственное объединение «Кыргызсериал» департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики объявило конкурс на производство сериала «Сүйүү кары — жашка карабайт» («Любви все возрасты покорны»). На эти цели оно планирует потратить 18 миллионов сомов.
Отмечается, что всего должно быть 12 серий. Сериал должен быть снят в течение года после подписания договора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/266108/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!