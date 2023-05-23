В Кыргызстане снимут комедийный сериал о любви за 18 миллионов сомов

В Кыргызстане снимут комедийный сериал о любви. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, творческое производственное объединение «Кыргызсериал» департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики объявило конкурс на производство сериала «Сүйүү кары — жашка карабайт» («Любви все возрасты покорны»). На эти цели оно планирует потратить 18 миллионов сомов.

Отмечается, что всего должно быть 12 серий. Сериал должен быть снят в течение года после подписания договора.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/266108/