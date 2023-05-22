Кыргызстан откроет посольство в Улан-Баторе. Садыр Жапаров подписал указ

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «Об учреждении посольства Кыргызской Республики в Монголии» от 15 мая 2023 года УП №123.
Согласно документу, такое решение принято в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей КР с Монголией.
Посольство Кыргызстана будет располагаться в Улан-Баторе.
Кабинету министров КР поручено решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности посольства Кыргызской Республики в Монголии, привести свои решения в соответствие с настоящим указом.
Ранее посольство Кыргызстана, расположенное в Китайской Народной Республике, работало по совместительству в Монголии.
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