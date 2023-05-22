В Узгенском районе произошел конфликт между учениками. Минобразования отреагировало

В Узгенском районе произошел конфликт между учениками.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.



По данным ведомства, 17 мая между учениками средней школы №11 им. Ж. Мойдунова Узгенского района произошел конфликт на поле во внеурочное время. Конфликт учеников был снят на видео и распространен в социальных сетях.

За недостаточную воспитательную работу в школе:

- объявлен выговор социальному педагогу школы Кулмаматовой Г.;

- объявлены предупреждения классному руководителю 8 "А" класса Умаралиевой Г., классному руководителю 8 "Б" Абдырахмановой Р.



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