В Узгенском районе произошел конфликт между учениками. Минобразования отреагировало

В Узгенском районе произошел конфликт между учениками.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
По данным ведомства, 17 мая между учениками средней школы №11 им. Ж. Мойдунова Узгенского района произошел конфликт на поле во внеурочное время. Конфликт учеников был снят на видео и распространен в социальных сетях.
За недостаточную воспитательную работу в школе:
- объявлен выговор социальному педагогу школы Кулмаматовой Г.;
- объявлены предупреждения классному руководителю 8 "А" класса Умаралиевой Г., классному руководителю 8 "Б" Абдырахмановой Р.
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