Писательница и поэтесса из Кыргызстана вошли в жюри престижного международного конкурса

Авторы из Кыргызстана приглашены в состав жюри международного конкурса "Открытая Евразия: суперкубок" (Open Eurasia: Super Cup).
Это переводчица и писательница Наргиса Карасартова и поэтесса Сагын Беркиналиева.
Как сообщается в поступившем в редакцию пресс-релизе, "Open Eurasia" – это ежегодный международный конкурс, объединяющий поэтов, писателей, художников из евразийского региона. Он проводится уже в 12-й раз и призван открывать новые имена в мировой литературе.
Организаторы пояснили, что в 2023 году "Открытая Евразия: суперкубок" - это конкурс среди финалистов прошлых лет. Проект соберет лучших из лучших. Работы будут оценивать писатели из Испании, России, Китая, Беларуси, Израиля, Грузии и Великобритании.
Но особое внимание привлекли представители Кыргызстана. Их присутствие в составе жюри позволяет говорить о том, что литература страны обретает новый уровень развития.
"Наргиса Карасартова и Сагын Беркиналиева имеют широкий опыт и высокий уровень профессионализма, они становились лауреатами многих международных проектов. Их работы отличаются яркой индивидуальностью и глубоким пониманием человеческой природы. Именно это и явилось причиной их выбора в состав жюри". - сообщила директор конкурса Анна Лари.
Результаты судейства будут объявлены в сентябре 2023 года на фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum. Ранее мероприятие проходило в Австралии, Казахстане, Великобритании, Тайланде, Кыргызстане, Узбекистане, Бельгии и Швеции.
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