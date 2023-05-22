Скандал в Нацбиблиотеке. Нуржан Иманкулову временно отстранили от должности директора

Директор Национальной библиотеки им. А. Осмонова Нуржан Иманкулова временно отстранена от занимаемой должности.
Об этом сообщили в Минкультуры.
По данным ведомства, в феврале Генеральная прокуратура провела проверку библиотеки, по итогам которой были выявлены нарушения при служебных назначениях, незаконная финансовая деятельность, утеря книг. Иманкулову вызывали на допрос, в апреле было возбуждено уголовное дело.
По версии Минкультуры, данные нарушения вызваны ненадлежащим исполнением Нуржан Иманкуловой своих должностных обязанностей, а также превышением полномочий. На данный момент министерство временно отстранило Иманкулову от работы.
Напомним, Нуржан Иманкулова возглавила Национальную библиотеку в мае 2021 года. По данным издания Factcheck.kg, она является супругой экс-депутата Самата Ибраева.
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