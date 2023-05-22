Студенты одного из вузов Кыргызстана требуют отменить лекции Аскара Акаева

Один из авторов обращения призвал всех студентов бойкотировать лекции Аскара Акаева.

Студенты Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Раззакова заявили, что выступают против того, чтобы бывший президент страны Аскар Акаев выступил с лекциями. Обращение они направили ректору вуза.

«Для меня и нашего поколения Аскар Акаев является символом коррупции, воровства, разрушения и предательства», — написал в обращении студент Элхан Алыбаев.

Он считает, что «его (Аскара Акаева. — Прим. 24.kg) желание выступить с лекцией перед молодым поколением, у которого он похитил будущее», это издевательство.

Один из авторов обращения призвал всех студентов бойкотировать лекции Аскара Акаева.

Ранее сообщалось, что первый свергнутый президент КР вместе со своей супругой Майрам Акаевой прибыл в Бишкек.

Напомним, бывший президент Аскар Акаев прилетал в столицу несколько раз. Во время визита в страну его допрашивали в ГКНБ. Тогда бывший глава государства заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Во второй раз он также был допрошен спецслужбами по делу «Кумтора». Уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева прекращено.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/266016/