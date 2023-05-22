Выборы по Ленинскому округу. ЦИК просит Facebook помочь в борьбе с фейками

ЦИК обратилась в социальную сеть Facebook для обеспечения прозрачности и открытости финансирования выборной кампании кандидатов и предотвращения фейковой политической рекламы.
Ведомство просит оказать содействие в идентификации распространяемых в Сети агитационных материалов, в верификации аккаунтов их распространяющих. В Facebook переданы списки зарегистрированных претендентов на депутатские мандаты, а также списки уполномоченных официальных представителей на русском языке и в транскрипции на латинице.
Рабочие группы ЦИК по агитации и финансированию мониторят политическую рекламу в Facebook. Контрольно-ревизионная группа следит за платой за размещение политической рекламы в сети Facebook и Instagram и напоминает кандидатам о том, что это все должно быть оплачено за счет избирательного фонда.
Рабочая группа по правилам агитации обращает внимание кандидатов на то, что агитационные сообщения, распространяемые в социальных сетях должны быть размещены с соблюдением требований избирательного законодательства в части правил агитации.
Голосование пройдет 28 мая. Определение результатов выборов депутата по Ленинскому округу — до 11 июня.
Напомним, место стало вакантным после того, как 27 марта Жаныбек Абиров сдал депутатский мандат. Причиной стала массовая драка с участием теперь уже экс-нардепа, которая произошла в ночь на 12 марта в столице возле ресторана «Золотой дракон». Жестоко избитый Абировым сотрудник ГБР не имеет претензий к бывшему парламентарию, стороны уже помирились.
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