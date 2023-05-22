Кыргызстан и Россия усилят работу по сохранению снежного барса

Кыргызстан и Россия усилят работу по сохранению снежного барса.

Об этом журналистам сообщил руководитель секретариата Глобальной программы сохранения снежного барса и экосистем (Кыргызстан) Чынгыз Кочоров. Он принял участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023».

Он отметил, что определен широкий спектр взаимодействия двух стран. По его словам, между двумя странами налажены научные связи и обмен опытом.

«Вовлечение в работу всех регионов ареала обитания снежного барса позволяет извлекать лучшие практики и интегрировать их в свою страну», — сказал Чынгыз Кочоров.

KazanForum завершился в столице Татарстана. Это площадка для делового взаимодействия России и стран исламского мира. Его цель — укрепление торгово-экономических, научно-технических, образовательных, социальных и культурных связей регионов РФ и стран Организации исламского сотрудничества.



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