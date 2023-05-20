ГКНБ КР: По факту пресечения незаконного ввоза поддельной иностранной валюты

Бишкек, "Саясат.kg". При личном обыске которых обнаружены фальшивые банкноты иностранной валюты в размере 20 тысяч долларов США.

В рамках проводимой работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений по линии противодействия каналов незаконного провоза товаров и денежных средств через Государственную границу КР, ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий выявлен устойчивый канал перевозки поддельных банкнот иностранной валюты в особо крупном размере.

В целях пресечения канала незаконного ввоза поддельных денежных средств через Государственную границу Кыргызской Республики, 17 мая 2023 года ГКНБ КР во взаимодействии с Оперативной таможней ГТС при МФ КР при попытке пересечения КПП «Ош-Аэропорт» задержаны двое иностранных граждан А.Ф.Ш., 1986 г.р., и Н.Ш.Ш., 1988 г.р., прибывшие из Турецкой Республики, при личном обыске которых обнаружены фальшивые банкноты иностранной валюты в размере 20 тысяч долларов США.

По данному факту ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по ст.233 ч.2 п.1 УК КР (Подделка денег и ценных бумаг) в рамках которого проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по выявлению других причастных лиц.