Выявлены факты незаконного начисления надбавок у работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках доследственной проверки нанесенный ущерб был полностью возмещен со стороны руководителя и работников.

ГКНБ КР установлены факты незаконного начисления надбавок к окладам руководителя и работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра при Министерстве здравоохранения КР.

Так, работники данной организации здравоохранения получали надбавки за вредность в размере 25% от оклада ссылаясь на Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями)» №258 от 27 апреля 2015 года, соответствующая норма которого утратила силу в августе 2022 года.

Кроме этого, руководитель указанного учреждения также получала надбавку в размере 5% от оклада за руководство организацией ссылаясь на Постановление Правительства КР «Об оплате труда работников системы здравоохранения» №13 от 19 января 2011 года, которое утратило силу в марте 2022 года.

В рамках доследственной проверки нанесенный ущерб был полностью возмещен со стороны руководителя и работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра при Министерстве здравоохранения КР.