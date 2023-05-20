Выявлены факты незаконного начисления надбавок у работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра

Бишкек, "Саясат.kg". В рамках доследственной проверки нанесенный ущерб был полностью возмещен со стороны руководителя и работников.
ГКНБ КР установлены факты незаконного начисления надбавок к окладам руководителя и работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра при Министерстве здравоохранения КР.
Так, работники данной организации здравоохранения получали надбавки за вредность в размере 25% от оклада ссылаясь на Постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда и Типового перечня работ с особыми условиями труда (тяжелые работы, работы с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, работы с особыми климатическими условиями)» №258 от 27 апреля 2015 года, соответствующая норма которого утратила силу в августе 2022 года.
Кроме этого, руководитель указанного учреждения также получала надбавку в размере 5% от оклада за руководство организацией ссылаясь на Постановление Правительства КР «Об оплате труда работников системы здравоохранения» №13 от 19 января 2011 года, которое утратило силу в марте 2022 года.
В рамках доследственной проверки нанесенный ущерб был полностью возмещен со стороны руководителя и работников Иссык-Кульского областного медико-информационного центра при Министерстве здравоохранения КР.
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