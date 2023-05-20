Аскар и Майрам Акаевы приехали в Кыргызстан.
Об этом 24.kg сообщили источники в Пограничной службе.
По их данным, они въехали в страну через КПП «Ак-Жол» на границе с Казахстаном.
В пресс-службе ПС ГКНБ на вопрос редакции ответили, что информация о пересекающих границу относится к конфиденциальной и выдается только по запросу судебных, правоохранительных и компетентных органов.
Напомним, бывший президент Аскар Акаев прилетал в столицу несколько раз. Во время визита в страну его допрашивали в ГКНБ. Тогда бывший глава государства заключил сделку со следствием и дал признательные показания. Во второй раз он также был допрошен спецслужбами по делу «Кумтора». Уголовное дело в отношении бывшего президента Аскара Акаева прекращено.
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