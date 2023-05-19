Продавщица лекарств на Ошском рынке укусила милиционера за руку. Видео

Милиционера Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД ударили и укусили за руку продавщицы на Ошском рынке.

Об этом сообщили в МВД.



Как уточняется, 17 мая сотрудники СБНОН проверили факт незаконной торговли запрещенными лекарственными препаратами на Ошском рынке и территории торгового комплекса "Берекет Универсал".

Продавцы лекарственных средств оказали сотрудникам активное сопротивление. Пытались закрыть свои торговые точки. Угрожали, нанесли несколько ударов, а одна из продавщиц укусила за руку сотрудника СБНОН МВД.

Продавцы лекарственных препаратов пытались скрыть следы продажи сильнодействующих и психотропных средств, которые они сбывают несовершеннолетним и наркозависимым.

В ходе потасовки пострадал сотрудник СБНОН МВД, которому была оказана медицинская помощь в больнице. Факт нападения на сотрудника милиции при исполнении служебных обязанностей и сотрудников департамента СС УВД Ленинского района зарегистрирован для дачи юридической оценки.

Выявлены бесхозные коробки и сумка с лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Также установлена К. Ж., которая пыталась спрятать пакет, где нашли наркотические опиоидные анальгетики и другие сильнодействующие средства.



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