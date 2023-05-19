ГКНБ КР: По факту вымогательства денежных средств в военном комиссариате г.Нарын

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе санкционированного обыска переданные денежные средства полностью обнаружены в кабинете у Т.М.О. и задокументированы в надлежащем виде.
ГКНБ КР в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на искоренение коррупционных проявлений в органах власти, в рамках уголовного дела, предусмотренного ст. 343 ч.1 («Вымогательство взятки») УК КР, при получении взятки в размере 100 тыс. сомов с поличным задержана старший помощник начальника отделения кадров военного комиссариата г.Нарын Т.М.О. В ходе санкционированного обыска переданные денежные средства полностью обнаружены в кабинете у Т.М.О. и задокументированы в надлежащем виде.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на искоренение коррупционных проявлений в органах власти, установлен факт вымогательства денежных средств в сумме 120 тыс. сомов со стороны Т.М.О. у гражданина КР А.Э.М. за прием на работу в одно из подразделений Вооруженных сил КР.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих отношение к данному преступлению.
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