В Кочкорском районе некачественно построили спортзал для школы

Бишкек, "Саясат.kg". Согласно судебно-строительной экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила порядка 400 тыс. сомов.
13 мая 2023 года в результате проведенных ГКНБ комплекса мероприятий, направленных на выявление и пресечение коррупционных проявлений, по факту злоупотребления должностным положением возбуждено уголовное дело по ст.337 УК КР в отношении ответственных работников Нарынского областного управления капитального строительства при Департаменте жилищно-гражданского строительства ГААСиЖКХ при Правительстве КР.
В ходе оперативных мероприятий установлено, что несмотря строительство со стороны ОсОО «ГлавПроектСтрой» спортивного зала СШ в с.Толок Кочкорского района Нарынской области с грубыми нарушениями норм и правил строительства, в 2019 году ответственными работниками Нарынского УКС данный объект был принят в эксплуатацию как соответствующий строительным нормам.
Согласно заключенному между Нарынским УКС и ОсОО «ГлавПроектСтрой» договору на сумму 8 млн. 465 тыс. 306 сомов строительство спортивного зала производилось в период с 2017 по 2019 гг. Однако, фактически Нарынским УКС за указанный период было перечислено подрядчику 9 млн. 774 тыс. 768 сомов.
Согласно судебно-строительной экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила порядка 400 тыс. сомов.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению возможного дополнительного ущерба и других должностных лиц, причастных к данному факту.
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