Начат прием документов на получение стипендии президента «Эл умуту».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, в конкурсе могут участвовать граждане, имеющие подтверждение о безусловном зачислении на академическое обучение в вуз из списка 100 лучших университетов.
Документы принимаются с 1 по 30 июня онлайн. Оригиналы необходимо сдать в кабинет № 311 Министерства образования и науки по адресу: город Бишкек, улица Тыныстанова, 257.
Подробнее об условиях участия в конкурсе можно прочитать на сайте ведомства по ссылке.
Напомним, 10 мая 2022 года глава государства Садыр Жапаров учредил президентскую стипендию «Эл умуту». Условия ее получения опубликованы на сайте Министерства образования и науки. Там же приведен список топ-100 университетов, обучение в которых готово профинансировать государство. Размер годовой стипендии не должен превышать $50 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/265888/
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