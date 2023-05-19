ГКНБ КР: Задержаны экс-мэр Таласа и экс-глава Таласской области

Бишкек, "Саясат.kg". Ведётся следствие.

ГКНБ КР в ходе проводимых соответствующих мероприятий по демонтажу коррупционных схем в системе государственного управления, пресечена противоправная деятельность должностных лиц руководящих структурных подразделений Таласской области.

Так, ГКНБ КР возбуждено уголовное дело предусмотренного ч.3 ст.337 УК КР «Злоупотребление должностным положением» по факту заключения заведомо невыгодного контракта на строительство швейной фабрики в г.Талас и незаконного перечисления 25 млн. сом на счет строительной компании «Ника KG».

Установлено, что в апреле 2022 года наблюдательный совет при фонде развития Таласской области в нарушении требований «Типового положения о фондах развития регионов» №220 от 14.10.2021 года без проектно-сметной документации и заключения о целесообразности строительства швейной фабрики в г.Талас, одобрил и утвердил проект на общую сумму 82 млн. сом. При этом, стоимость проекта была искусственно завышена.

В октябре 2022 года по результатам проведенных Управлением капитального строительства по Таласской области государственных торгов на строительство текстильной фабрики победителем была признана ОсОО «Ника KG». На основании договора №44 от 17.10.2022 года, 100% денежных средств должны были быть перечислены после фактического принятия всего объема выполненных работ. Однако, директор фонда развития Таласской области Э.Т.Т. по указанию бывшего ПППКР в Таласской области Б.Н. на основании письма Управления капитального строительства Таласской области перечислил 25 млн. сом, из которых первые по информации требующей дополнительной перепроверки, получили т.н. «откатные» денежные средства.

В этой связи, в целях установления фактов присвоения денежных средств, ГКНБ КР были привлечены квалифицированные специалисты Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете министров КР для проведения сравнительного анализа проектно-сметной документации, по результатам которой ими выявлены отклонения фактически выполненных работ на начальном этапе строительства от проекта на сумму более 7 млн.сом (7038265 сом).

18 мая 2023 года, в рамках расследуемого уголовного дела задержаны:

- бывший Полномочный представитель Президента КР в Таласской области Н.Б.Н.;

- бывший мэр г.Талас Ш.А.А.;

- директор Фонда развития Таласской области Т.Э.Т.;

- бывший начальник Таласского областного управления строительства и инженерной инфраструктуры С.С.О.:

- представитель ОсОО «Ника KG», А.у.А.

Указанные лица в соответствии с действующим УПК КР водворены в ИВС УВД Таласской области.

Ведётся следствие.