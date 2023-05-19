Коллективу института омбудсмена представили нового акыйкатчы Джамилю Джаманбаеву

18 мая, коллективу центрального аппарата института омбудсмена представили Джамилю Джаманбаеву в качестве нового акыйкатчы.

Коллективу нового акыйкатчы представил вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев. Парламентарий пожелал коллективу и омбудсмену успешной и плодотворный работы в деле защиты прав человека.

Новый ​омбудсмен, поблагодарив депутатов Жогорку Кенеша за оказанное доверие, выразила намерение совместно с коллективом усилить работу института омбудсмена, направленную на защиту прав и свобод человека.

Напомним, вчера, 17 мая, парламент избрал Джамилю Джаманбаеву новым омбудсменом. Ранее эту должность занимала Атыр Абдрахматова, чью отставку инициировали депутаты фракции "Ата-Журт Кыргызстан". Более 60 правозащитных и неправительственных организаций обратились к президенту с просьбой защитить омбудсмена от политического давления. С обращением к властям выступили и ряд международных правозащитных и кыргызстанских общественных организаций, однако депутаты все же проголосовали за отставку Абдрахматовой.



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