В Кыргызстане с этого года будут определять рейтинг колледжей

В Кыргызстане будет составлен рейтинг колледжей.

Об этом сегодня, 18 мая, на коллегии ректоров педагогических высших учебных заведений и колледжей сообщил замминистра образования Расул Абазбек уулу.

По его словам, в этом году более 300 педагогов среднего профессионального образования завершили обучение на курсах повышения квалификации.

"Пока нет качественного учителя, невозможно появление качественного ученика. Раньше определялся рейтинг только высших учебных заведений, а теперь будет и для колледжей. Потому что там, где есть конкуренция, есть рост и развитие. Поэтому необходимо внедрять институт оценки", - сказал замминистра.

Также в докладе Расул Абазбек уулу упомянул о проблемах средних профессиональных учебных заведений и о необходимости обновления государственных стандартов с предстоящей разработкой профессиональных стандартов.

Отметим, в Кыргызстане есть 154 колледжа. В них обучаются 92 870 студентов, 11 133 из них обучаются на бюджетной основе, остальные - на контрактной. 154 колледжа находятся в составе 42 университетов.



URL: https://kaktus.media/480847