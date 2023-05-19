В Кыргызстане с этого года будут определять рейтинг колледжей

В Кыргызстане будет составлен рейтинг колледжей.
Об этом сегодня, 18 мая, на коллегии ректоров педагогических высших учебных заведений и колледжей сообщил замминистра образования Расул Абазбек уулу.
По его словам, в этом году более 300 педагогов среднего профессионального образования завершили обучение на курсах повышения квалификации.
"Пока нет качественного учителя, невозможно появление качественного ученика. Раньше определялся рейтинг только высших учебных заведений, а теперь будет и для колледжей. Потому что там, где есть конкуренция, есть рост и развитие. Поэтому необходимо внедрять институт оценки", - сказал замминистра.
Также в докладе Расул Абазбек уулу упомянул о проблемах средних профессиональных учебных заведений и о необходимости обновления государственных стандартов с предстоящей разработкой профессиональных стандартов.
Отметим, в Кыргызстане есть 154 колледжа. В них обучаются 92 870 студентов, 11 133 из них обучаются на бюджетной основе, остальные - на контрактной. 154 колледжа находятся в составе 42 университетов.
URL: https://kaktus.media/480847
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!