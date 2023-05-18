ГКНБ КР: Задержан иностранец организовавший подделку и сбыт иностранцам дипломов об окончании ВУЗов КР

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время задержанный водворен в ИВС.

ГКНБ КР за дачу взятки сотруднику ГКНБ КР в размере 1000 долларов США с поличным был задержан иностранный гражданин «М.А.». В рамках уголовного дела установлено, что он организовал канал сбыта поддельных дипломов об окончании ВУЗов Кыргызстана иностранным гражданам фактически не проходившим обучение, а также подделку документов, подтверждающих обучение на территории других стран, на основании которых последние переводились для дальнейшего обучения в наши учебные заведения.

В ходе обыска по местожительству «М.А.» были обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере 610 тысяч сомов и 31 тысяч долларов США, а также дипломы ВУЗов КР и другие документы с признаками подделки.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС, продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.